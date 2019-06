Bestuurder slipt en belandt met wagen in gracht MMM

16 juni 2019

11u57 0 Heusden-Zolder Op de Jeugdlaan in Heusden-Zolder is vrijdagnacht rond 1.20 uur op enkele meters van het kanaal een verkeersongeval gebeurd.

Een bestuurder verloor plots de controle over het stuur en ging aan het slippen. De man kwam met zijn wagen in een gracht terecht en moest geholpen worden door de hulpdiensten. Een takelfirma had de handen vol met het takelen van het wrak.