Bestuurder rijdt in één klap negentien everzwijnen dood in Heusden-Zolder RTZ

16 oktober 2019

08u31 24 Heusden-Zolder Een bestuurder heeft vanochtend in één klap negentien everzwijnen dood gereden op de Sint-Jobstraat in het Limburgse Heusden-Zolder.

Enkele bestuurders hadden de enorm groep ‘s nachts al opgemerkt in de omgeving. De dieren bleven echter door de drukke straten van Bolderberg rondzwerven, tot het omstreeks drie uur tot een harde klap kwam. De negentien everzwijnen waren in één klap dood.

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder moest ter plaatse komen om alle kadavers op te halen. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam de rijbaan weer schoon spuiten. De bestuurder zelf bleef bij het ongeval gelukkig ongedeerd.

Ongevallen met everzwijnen komen vaker voor in de regio. Het is wel de eerste keer dat zo een grote groep in één keer wordt aangereden.