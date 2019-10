Bestuurder rijdt in één klap 19 everzwijnen dood in Heusden-Zolder: “Had ik een kleine wagen gehad, dan had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen” RTZ

16 oktober 2019

08u31 122 Heusden-Zolder Een bestuurder heeft woensdagnacht in één klap negentien everzwijnen doodgereden op de Sint-Jobstraat in Heusden-Zolder. Kort voor één uur knalde hij met zijn terreinwagen op een groep van zeker veertig zwijnen, die over de drukke verbindingsweg van Bolderberg naar Hasselt liepen. “Die grote terreinwagen is mijn redding geweest”, zucht Hasselaar Rudi W. Specialisten vrezen voor steeds gevaarlijkere situaties op onze wegen.

Enkele andere bestuurders hadden de enorme groep everzwijnen ’s avonds en ’s nachts al opgemerkt in de omgeving van Stokrooie (Hasselt) en Heusden-Zolder. De dieren bleven lange tijd door de drukke straten van Bolderberg rondzwerven, tot het omstreeks één uur tot een harde aanrijding kwam met een auto. Twee automobilisten hadden de overstekende groep van veertig everzwijnen nog nipt kunnen vermijden, maar een derde bestuurder uit Hasselt knalde wel in op de groep everzijnen. De negentien everzwijnen – enkele volwassenen en verschillende kleine biggetjes – waren in één klap dood. De andere beesten snelden na de aanrijding de aanpalende bossen in. “Ik heb zelf totaal niets gezien”, rilt bestuurder Rudi W. nog na. “In één keer was er die harde klap en vervolgens wat geknor rond mijn auto. Had ik een kleine wagen gehad, dan had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen. Of mijn auto nog hersteld kan worden, is voorlopig afwachten.”

Geluk

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder werd gevraagd om alle kadavers op te halen. Brandweerzone Zuid-West Limburg kwam de smurrie van de rijbaan spuiten. De bestuurder zelf bleef bij het ongeval ongedeerd. “Ze hebben hier weer ontzettend veel geluk gehad”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. “We worden steeds vaker opgeroepen voor dit soort ongevallen. Meestal gaat het om één of hoogstens een paar zwijnen die zijn aangereden. Maar deze keer ging het dus om 19 dieren in één klap. Een triest record, maar ik ben er zeker van dat het binnenkort alweer zal sneuvelen. Het aantal everzwijnen neemt steeds meer toe en de dieren komen ook steeds dichter bij de bebouwing. Dan krijg je dit soort toestanden.”

Betonblok

Volgens Oyen is het risico erg groot. “Deze bestuurder kon er allicht weinig aan doen. Dit soort zwijnen hebben een schutkleur die moeilijk in het donker te zien is. Ze wegen bovendien meer dan honderd kilo. Aangezien ze korte pootjes hebben, is het alsof je tegen een betonblok rijdt. Ik hoop het niet, maar ik vrees dat we binnenkort nog ernstige ongevallen gaan krijgen waarbij bestuurders wel gewond raken.”