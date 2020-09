Bestuurder overleeft frontale botsing in Heusden-Zolder niet ENL

05 september 2020

12u56 10 Heusden-Zolder In de vroege voormiddag, omstreeks 11.30 uur, zijn twee wagens gebotst op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat. Dat bevestigt de lokale politie van Heusden-Zolder. Door de harde frontale klap is één van de bestuurders bezweken aan de verwondingen. Het andere slachtoffer, de passagier, is zwaargewond.

Zaterdag heeft er een zwaar ongeval plaatsgevonden op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. Twee auto’s kwamen er tot een frontale botsing. Eén van de twee bestuurders raakte ernstig gewond. Het MUG-team kwam snel ter plaatse en heeft de persoon in kwestie nog getracht te reanimeren, maar uiteindelijk liet de bestuurder er het leven. De inzittende passagier raakte eveneens zwaargewond en is overgebracht naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt voor verzorging.

Vermoedelijk raakte er in de andere auto niemand gewond. Voorlopig blijft de Koolmijnlaan ontoegankelijk voor verkeer.