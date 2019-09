Bestuurder heeft nog geen rijbewijs (maar hij riskeert al een rijverbod voor het geval hij het zou halen) RTZ

26 september 2019

17u36 0 Heusden-Zolder De politie heeft donderdagmorgen een 17-jarige bestuurder zonder rijbewijs tegen gehouden aan de Langstraat in Heusden-Zolder. Hij scheurde al driftend over enkele rotondes, terwijl naast hem een zevenjarig kindje zonder gepast kinderzitje zat.

Het was een ploeg in een anoniem politievoertuig dat de halsbrekende toeren van de bestuurder van de Mercedes Vito plots opmerkte. Zij gingen meteen achter de bestelwagen aan, terwijl die met hoge snelheid onder meer over de Mijnwerkerslaan en de Koolmijnlaan reed. Nadat hij tot stilstand was gebracht verklaarde de jongeman dat hij zijn identiteitskaart en zijn rijbewijs ‘vergeten’ was. Hij was met het kindje op weg naar een school in Diest. Toen een vriend ter plaatse kwam om hem te helpen, blijkt dat de jongeman een valse identiteit had opgegeven. Hij heeft niet eens een rijbewijs en de wagen bleek evenmin gekeurd te zijn. De jonge bestuurder keerde met een uitgebreid pv terug naar huis. Hij zal zich later bij de rechtbank moeten verantwoorden. Mocht hij in de toekomst alsnog een rijbewijs halen, riskeert hij eerst een rijverbod te moeten respecteren. Het kindje werd uiteindelijk door een nonkel naar school gebracht, met een auto die wel in orde bleek.