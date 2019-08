Babyboom in Heusden-Zolder: 111 baby’s in juli in Sint-Franciscusziekenhuis Dirk Selis

01 augustus 2019

17u38 2 Heusden-Zolder In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heisden-Zolder zijn in juli 111 baby’s geboren, 61 jongens en 50 meisjes. “De voorbije maand verbreekt alle records. Gemiddeld worden hier 75 kinderen per maand geboren”, vertelt woordvoerder Diane Mombers van het ziekenhuis. Het vorige record was 95.

“Neen, er was bij mijn weten in de maanden november en december geen stroompanne in de buurt van Heusden-Zolder”, lacht burgemeester Mario Borremans (Goed) van Heusden-Zolder. “Een echte verklaring voor de piek ziet hij niet. “Maar het is wel zo dat de vroedvrouwen van het ziekenhuis de moeders in wording begeleiden vanaf het moment van de diagnose totdat de baby er daadwerkelijk is. Die grote aandacht voor de begeleiding vanaf het begin van de zwangerschap wordt door ouders sterk gewaardeerd. Zoiets wordt doorverteld hè.”

Extra bedden

De 20 beschikbare kraambedden lagen de voorbije maand dus altijd goed vol. “Nee, nooit diende een mama op de gang of in een bijlokaaltje te worden gelegd - op de afdeling kortverblijf hebben we extra bedden die uitgerust zijn om een dergelijke onverwachte babydrukte op te vangen. Wel niet iedereen kon over een eenpersoonskamer beschikken, dat is het enige nadeel”, vertelt woordvoerster Diane Mombers van het Sint-Franciscusziekenhuis. “Een enkele mama die al voldoende was hersteld, werd gevraagd het ziekenhuis vrijwillig een dag eerder te verlaten, bijvoorbeeld na twee in plaats van drie verblijfsdagen voor een tweede kind”, zegt Mombers.

Alle hens aan dek

Voor het personeel op de materniteit was het in volle vakantieperiode wel voortdurend alle ‘hens aan dek’. “De mobiele ploeg die bijspringt was veel op de kraamafdeling in de weer. Er werden ook een pak overuren geklopt, en onze mensen toonden zich uiterst flexibel, onder meer in het opnemen van pauzes.” Ook de volgende weken belooft het nog druk te blijven in het kleine, regionale ziekenhuis. “Uit het aantal hoogzwangeren dat zich heeft aangemeld, weten we dat er ook de komende week nog dagelijks 5 tot 7 geboortes per dag zullen zijn, 3 tot 4 meer dan normaal”, weet Diane Mombers.

Topservice

Mama Karen Theys (43) uit Houthalen beviel maandagnacht om 3.10 uur van haar tweede zoontje Isaac: “Hij was nummer 97 in juli, zo vertelden de vroedvrouwen me - de tweede baby die het vorige record van 95 scherper stelde. Van de drukte zelf heb ik niks gemerkt - we kregen dezelfde topservice als goed tweeënhalf jaar geleden bij de geboorte van grote broer Nathan.” Het is voor die goede zorgen dat heel wat mama’s volgens Karen voor Sint-Franciscus kiezen. “De kraamafdeling staat ook bij vrienden en kennissen goed aangeschreven. We horen zelfs van mensen uit Hasselt dat ze speciaal daarom hier komen bevallen.”