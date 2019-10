Auto rolt weide in na slippartij RTZ

16 oktober 2019

23u13 0 Heusden-Zolder Aan de Zandstraat in Bolderberg bij Heusden-Zolder is woensdagavond omstreeks 22 uur een bestuurder van de weg geraakt. Zijn wagen ging dwars door de omheining van een weide met hertjes en schoof uiteindelijk op zijn kant langs enkele bomen.

Een andere bestuurder die even later voorbij het ongeval reed op het afgelegen deel van de rijbaan, zag plots een rookontwikkeling. Hij keerde terug om te zien wat er aan de hand was, en hij zag vervolgens de auto in het weiland liggen. Naast het wrak lag de bestuurder. De getuige sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde samen met een MUG team ter plaatse. De wagen bleek gelukkig niet in brand te staan, en de bestuurder zelf was bij bewustzijn. De jongeman werd wel zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Zandstraat tussen Bolderberg en Zonhoven woensdagavond even afgesloten voor alle verkeer. Brandweerlui maakten nadien de weide weer dicht, om te voorkomen dat de herten konden ontsnappen door het gat in de omheining.