Asielzoekster sterft na dodelijke aanrijding in Kapelstraat in Heusden-Zolder: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Dirk Selis

23 februari 2020

08u25 6 Heusden-Zolder In de Kapelstraat in Heusden-Zolder is iets voor middernacht een dodelijk ongeval gebeurd. Een asielzoekster is om een nog onbekende reden aangereden, maar de chauffeur van de wagen reed weg.

De asielzoekster verbleef in het opvangcentrum De Bark van het Rode Kruis. Het opvangcentrum in Heusden-Zolder verschaft onderdak aan een 90-tal bewoners uit zowat 25 landen. Alle hulp kwam evenwel te laat. De bestuurder was nergens te bespeuren en pleegde vermoedelijk vluchtmisdrijf. De bewoners van het opvangcentrum zijn zwaar onder de indruk en kwamen verontrust op straat. Het parket kwam ter plaatste en onderzoekt de precieze omstandigheden.