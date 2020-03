Anderhalf jaar lang probeert Limburger (29) kleine meisjes mee te lokken: 40 maanden celstraf, 15 jaar terbeschikkingstelling Birger Vandael

04 maart 2020

11u43 0 Heusden-Zolder Onderzoek wees uit dat een 29-jarige Limburger anderhalf jaar lang ‘actief’ was als kinderlokker in Heusden-Zolder. Op de zitting werd hij “het schrikbeeld van alle ouders” genoemd, gezien hij rondreed in een witte bestelwagen met carnavalsmaskers, duct tape en spanbandjes en opdook aan tuinen, speeltuintjes en scholen. Hij sprak er jonge meisjes aan en probeerde hen mee te lokken. De rechtbank van Hasselt veroordeelt hem nu tot een celstraf van 40 maanden en een terbeschikkingstelling van 15 jaar.

Eind oktober 2019 werd de man door de politie van Heusden-Zolder gearresteerd nadat hij ervan beschuldigd werd kinderen te proberen lokken aan de speeltuintjes in de wijk Halhei in Heusden-Zolder. Ouders hadden alarm geslagen en verklaarden dat ze hun kinderen er niet meer lieten spelen. Na het nodige onderzoek bleek de man al anderhalf jaar actief. Hij moest terecht staan voor drie verschillende feiten.

Op 6 juli 2018 trok de rijpe twintiger onder invloed van cannabis en drank naar een voetbalwedstrijd in Koersel. Het was er te druk naar zijn zin, dus vertrok hij voor het laatste fluitsignaal. Op de terugweg kwam hij langs Hechtel, waar hij met zijn wagen twee spelende meisjes van elf jaar passeerde. Hij stopte en vroeg hen of ze geld wilden verdienen door zich te laten aanraken door hem. Toevallig passeerde een politievoertuig en ging het plan van de man niet door. De twintiger werd voorgeleid en kreeg voorwaarden opgelegd.

Maar op 18 maart 2019 liep het opnieuw mis. In de buurt van een lagere school in Heusden-Zolder werd hij gespot met zijn witte bestelwagen. Hij sprak een meisje van zeven jaar aan en vertelde haar dat ze een mooi lichaam had. Het slachtoffer kreeg prompt de vraag of ze zijn lichaam ook eens wilde zien, maar het meisje kon ontkomen. In de bestelwagen werden carnavalsmaskers, duct tape en spanbandjes aangetroffen. De man werd opnieuw voorgeleid.

Opgedoken in de tuin

De man liet zich niet tegenhouden en sloeg nog een derde keer toe. Op 13 oktober 2019 duikt hij vanuit een bos op in de tuin van een woning in Heusden-Zolder, waar kinderen aan het spelen waren op een familiefeest. De kinderlokker kon een meisje van vier jaar lokken en bood haar een armbandje aan. Gelukkig vond het meisje het sieraad niet mooi en kreeg haar mama het tafereel in de gaten.

Ik heb nooit iemand aangerand en dat was ook niet mijn bedoeling Beklaagde tijdens zijn proces

Vandaag zit de kinderlokker vast in de gevangenis van Hasselt. Hij is ook schuldig aan het bezit van kinderporno. Naar eigen zeggen weet hij niet wat hem bezielde: “Ik wil me verontschuldigen en begrijp dat ik in de fout ben gegaan. Ik heb nooit iemand aangerand en dat was ook niet de bedoeling”, stamelde hij tijdens zijn proces. Het vonnis vermeldt dat “hij tijdens het onderzoek aangaf dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes en dat hij deze drang niet onder controle heeft, wat zeer zorgwekkend is”.

‘Scheefgroei’

Uit onderzoek bleek in elk geval dat de beklaagde, officieel woonachtig in Meerhout, een ‘scheefgroei’ heeft in zijn persoonlijkheidsprofiel, alsook een pedofiele stoornis. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor een poging tot diefstal, weerspannigheid en drugsbezit.

De rechtbank veroordeelt hem nu tot 40 maanden celstraf en een terbeschikkingstelling van 15 jaar. De beklaagde wordt daarnaast ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag voor een periode van twintig jaar niet werken met minderjarigen. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal 3.450 euro betalen.