Alcoholslot, rijverbod en voorwaardelijke celstraf voor dronken doodrijdster Redactie

10 juli 2019

18u53 0 Heusden-Zolder Zes maanden rijverbod, zes maanden voorwaardelijke celstraf en een alcoholslot: die straf krijgt een 42-jarige vrouw uit Eigenbrakel die in Heusden-Zolder dronken een bromfietser uit Olmen doodreed. Met haar twee kinderen op de achterbank. Te mild? “Het gaat om een onvrijwillig misdrijf. Dan is een effectieve celstraf heel uitzonderlijk”.

Op 6 mei vorig jaar om 18.30 uur reed de 42-jarige vrouw op de terugweg van een communiefeest in Heusden-Zolder een bromfietser aan. De 44-jarige Devid Cools uit Olmen maakte met twee vrienden een ritje op de Vespa. Op de eerste twee bromfietsen zaten een man met een kind en een vrouw met een kind. Devid zat alleen op de derde. De drie waren vrienden en collega’s van bij Tessenderlo Chemie.

Met een snelheid van iets boven 70 kilometer per uur reed de vrouw bij het uitgaan van een bocht de Vespa van Cools aan. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon niet meer worden gered. De bestuurster kwam in de berm terecht en werd met verwondingen afgevoerd. Ze legde een positieve ademtest af. In haar wagen zaten ook haar twee kindjes. Voor hen kwam slachtofferhulp ter plaatse.

Zes glazen champagne

De bestuurster bleek 1,06 promille alcohol in het bloed. Ze had op het feest zes glazen champagne gedronken. Volgens het openbaar ministerie reed ze niet te hard. “De alcohol zorgde ervoor dat ze trager reageerde. Ze nam ook geneesmiddelen en was niet meer in staat om te rijden.” De betichte zelf verklaarde zich niets meer te herinneren. Na het ongeval liet de vrouw zich voor drie maanden opnemen in een psychiatrische instelling en leverde ze haar rijbewijs in. “Sindsdien heeft ze nooit meer met de auto gereden. Nooit heeft ze haar rijbewijs nog opgehaald,” zei haar advocaat Bert Vanmechelen.

Schadevergoeding

De vrouw kreeg gisteren van de politierechter in Hasselt een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. Ze moet de behandeling bij haar therapeut voor haar psychische problemen voortzetten om niet in de gevangenis te belanden. Bovenop krijgt ze 2.000 euro boete en een rijverbod van zes maanden. Ook zal ze opnieuw haar praktisch en theoretisch examen moeten afleggen voor ze weer een rijbewijs krijgt, en zal ze moeten slagen in medische en psychische proeven. De schadevergoeding aan de nabestaanden bedraagt voorlopig 30.000 euro.

Bewust van haar schuld

Experts zijn niet verwonderd over de strafmaat. “Het gaat om een ongewild misdrijf en de vrouw heeft zich al laten behandelen en zelf haar rijbewijs ingeleverd: voor de rechter is dat voldoende reden om te oordelen dat ze zich bewust is van haar schuld en van wat ze aangericht heeft. Een zware effectieve celstraf is zeer uitzonderlijk in deze gevallen. De rechter zoekt dan naar een gepaste straf”, zegt professor strafrecht Joachim Meese (UAntwerpen).

De rechter oordeelde in dit geval dat de betichte zich beter kan laten behandelen voor haar problemen dan haar naar de gevangenis te sturen. Volgens de advocaat van het slachtoffer, Bart Vosters, was deze zaak een voorbeeld van waarom nultolerantie moet worden ingevoerd: “Na één glas kon ze minder gemakkelijk een volgende weigeren. De beklaagde is een tengere vrouw. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die glazen een impact hebben gehad op haar rijgedrag.”