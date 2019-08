Aanschuiven om rouwregisters te tekenen: “Onze brandweerfamilie hangt nu eenmaal hecht aan elkaar” Toon Royackers

12 augustus 2019

19u42 0 Heusden-Zolder Het was vaak aanschuiven om de rouwregisters te tekenen die maandag in de gemeentehuizen van Beringen en Heusden-Zolder lagen. “We moesten hier wel zijn om onze steun te betuigen”, vertellen Rita Vanderbiesen en Jean-Pierre Loos.

“Mijn vader was al brandweervrijwilliger in Heusden-Zolder”, zegt Rita. “Mijn beide zonen zitten vandaag in het korps van Helchteren. Ze hebben nog les gehad van Chris Medo, de brandweerman die zondag het leven verloor, en die we nu zo hard missen. Een lieve, goede leermeester was hij. Hij was gespecialiseerd in het bestrijden van moeilijke branden. Als hij die steekvlammen al niet had zien aankomen, wie had het dan wel gekund? Het moet echt een tragisch ongeval geweest zijn. Ik zeg tegen mijn zonen vaak dat ze voorzichtig moeten zijn op interventie. Nu ga ik dat waarschijnlijk nog meer zeggen.” Echtgenoot Jean-Pierre Loos werkt bij de Civiele Bescherming. “We weten uiteraard dat we een risicovol beroep hebben, maar precies daarom zijn we ook zo gehecht aan elkaar.”

Bjorn Huveneers uit Heusden-Zolder kwam eveneens het rouwregister tekenen. “Ik ben collega geweest van Chris Medo. Eigenlijk was hij mijn overste. Een zachtaardig karakter, en een goede begeleider.”

In het stadhuis van Beringen kwam brandweerman Timmy Alen zijn steun betuigen. “Ik was er zelf bij tijdens de bluswerken. We zijn moeten gaan lopen voor de vlammen. Zelf heb ik ontzettend veel geluk gehad. Maar nu besef ik pas goed wat er precies gebeurd is. Een drama is het voor onze brandweer en de getroffen familie.”