69 procent rijdt te snel in schoolomgeving RTZ

17 september 2019

19u53 0 Heusden-Zolder Bij een snelheidscontrole in de schoolomgeving van het Sint-Franciscus College in Berkenbos (Heusden-Zolder) heeft de politie dinsdag 73 van de 106 gecontroleerde bestuurders geflitst. Ze reden te snel in de zone dertig.

Bijna 69 procent vloog daarmee op de bon. Van de overtreders reed 61 procent minder dan 40 kilometer per uur. Eén vrouw werd wel betrapt tegen bijna 80 kilometer per uur en zij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. In de namiddag controleerde de politie nog in de bebouwde kom, vlak bij de Daltonschool. Daar reden 24 van de 311 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten vijftig kilometer per uur.