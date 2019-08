45 wandelaars wandelen voor hersenverlamde jongeren BVDH

15u10 0 Heusden-Zolder Maar liefst 45 wandelaars doen vrijdag mee aan de vijftigste Dodentocht ten voordele van de vereniging IE. Zij bieden hulp aan jongeren met een hersenverlamming.

IE (Infantiele Encefalopatie) organiseert jaarlijks vakanties voor gezinnen met een gehandicapt kind en zorgt er met verschillende activiteiten voor dat ouders ook even kunnen uitblazen. Maar liefst 14 mensen uit Heusden-Zolder en nog eens 31 mensen uit de buurt lieten zich dit jaar overtuigen om het goede doel te steunen. Samen zamelen ze geld in ten voordele van IE. Peters van het project zijn oud-wielrenner Marc Wauters en tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts. Ook burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans (GOED) steunt de actie. Bezieler van de actie is Annalisa Poddighe.