340 miljoen euro aan hinder- en compensatiepremies voor 20.751 Limburgse ondernemingen: Heusden-Zolder scoort opvallend hoog Birger Vandael

15 juli 2020

14u41 0 Heusden-Zolder In totaal zullen 20.751 Limburgse ondernemingen een hinder- of compensatiepremie in het kader van corona ontvangen. Het totale bedrag dat daarvoor beschikbaar wordt gemaakt, bedraagt 340.568.200 euro. 121 bedrijven vragen een achtergestelde lening aan. Ook daarvoor wordt nog eens de som van 89.614.897 euro vrijgemaakt. Dat blijkt uit de cijfers die Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg voor heel Vlaanderen.

Logischerwijze is Hasselt de koploper wat het aantal aanvaarde aanvragen voor een premie betreft. Met 2.255 dossiers is de provinciehoofdstad goed voor meer dan 10% van het totaal in Limburg. Hasselt wordt gevolgd door Genk (1.522), Beringen (1.115), Sint-Truiden (1.070) en ietwat verrassend Heusden-Zolder (933). Nochtans wonen in Lommel en Maasmechelen meer mensen, maar Heusden-Zolder is klaarblijkelijk ook op economisch vlak zwaar getroffen door corona. Met een nieuwe broeihaard geldt dat ook op vlak van gezondheid. Herstappe (3) en Voeren (94) bengelen onderaan in het overzicht.

De hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht werden om volledig te sluiten omwille van de maatregelen. Andere bedrijven hebben door de maatregelen en exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling gekend. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona-compensatiepremie in het leven geroepen. Strikt genomen moet er dan sprake zijn van een verlies in omzet van minstens 60 procent. De corona-compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Voor wie een bijberoep uitoefent, bedraagt de premie 1.500 euro, ook indien de zelfstandige verplicht werd om de deuren te sluiten.

Het aantal aanvaarde aanvragen per gemeente:

Alken 281

As 157

Beringen 1.115

Bilzen 752

Bocholt 285

Borgloon 268

Bree 449

Diepenbeek 408

Dilsen-Stokkem 470

Genk 1.522

Gingelom 147

Halen 206

Ham 211

Hamont-Achel 292

Hasselt 2.255

Hechtel-Eksel 285

Heers 156

Herk-de-Stad 346

Herstappe 3

Heusden-Zolder 933

Hoeselt 258

Houthalen-Helchteren 719

Kinrooi 269

Kortessem 168

Lanaken 490

Leopoldsburg 358

Lommel 803

Lummen 378

Maaseik 592

Maasmechelen 837

Nieuwerkerken 151

Oudsbergen 546

Peer 395

Pelt 713

Riemst 332

Sint-Truiden 1.070

Tessenderlo 443

Tongeren 693

Voeren 94

Wellen 167

Zonhoven 557

Zutendaal 177

Meer over Beringen

Genk

Hasselt

Heusden

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Limburg

Lommel