31 van de 34 leiders van Chiro Boekt besmet met corona Giulia Latinne

01 oktober 2020

12u31 2 Heusden-Zolder Chiro Nationaal heeft bevestigd dat 31 van de 34 leiders van Chiro Boekt besmet zijn. Vorige week deelde Chiro Boekt op hun sociale media mee dat er Chiro Nationaal heeft bevestigd dat 31 van de 34 leiders van Chiro Boekt besmet zijn. Vorige week deelde Chiro Boekt op hun sociale media mee dat er één lid positief getest was op corona. Ook enkele leden zouden positief getest hebben, maar het is niet duidelijk om hoeveel jongeren het gaat.

Op 20 september mocht Chiro Boekt haar activiteiten hervatten, maar ondertussen zit zowat de hele leidersploeg in quarantaine. “Uit de eerste testen van vorige week was gebleken dat één lid besmet was met het coronavirus”, zegt Niels De Ceulaer van Chiro Nationaal. “Die positieve testen liepen echter op en ondertussen zijn bijna alle leiders besmet. Alle chiroactiviteiten zijn dan ook afgelast. De contact tracers onderzoeken ondertussen met wie de leiders nog contact hebben gehad”, gaat De Ceulaer verder.

Overnachting

Volgens De Ceulaer is de leidersploeg tien dagen geleden op weekend geweest, met overnachting, maar het is niet duidelijk of dit de oorzaak is van de vele besmettingen. “De leden van Chiro Boekt hebben zowel tijdens de activiteiten als tijdens de weekenden de voorzorgsmaatregelen nageleefd”, benadrukt De Ceulaer. “Uiteraard heeft iedereen van de Chiro ook nog vrienden buiten de chirokring. We vermoeden dan ook dat het virus zo is doorgegeven. Hoe dat gebeurd is, weten we niet”, besluit De Ceulaer.

De andere leden van Chiro Boekt worden aangeraden zich te testen op het coronavirus en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. De activiteiten van Chiro Boekt blijven voorlopig opgeschort.