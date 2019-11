‘Zwarte Lola uit de stripteasebar’ is niet meer: Annie Heuts overlijdt op 90-jarige leeftijd Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

19u22 22 Heusden-Zolder ‘Ik ben Lola, Zwarte Lola. Ik ben Lola uit de stripteasebar.’ Volgens de legende werd de hit van Annie Heuts, die veel brave huisvaders rode oortjes bezorgde, in slechts tien minuten geschreven. De Maastrichtse zangeres die in juni nog haar 90ste verjaardag vierde, is niet meer. Ze bracht het laatste deel van haar leven door in Bolderberg in Heusden-Zolder. Donderdagmiddag is ze zachtjes ingeslapen.

Annie Heuts werd in 1929 geboren in Maastricht. Na een danscarrière streek ze neer in Belgisch-Limburg. Zo belandde ze in 1950 in Genk waar ze trouwde met André, een ingenieur bij Ford. Annie bleef verder sleutelen aan haar showbizz-carrière: ze had succes als lid van het zangduo De Olympiazusjes en verving Jo Leemans tijdelijk als zangeres voor het orkest van Francis Bay. Maar de echte doorbraak bleef lang uit. Ze wierp de handdoek tijdelijk in de ring en maakte meer tijd om voor haar kinderen te zorgen.

Johnny Hoes

In 1967 sloeg het noodlot toe: een van haar kinderen raakte besmet met polio en het gezin had geld nodig om de verzorging te kunnen bekostigen. Redder van dienst was de man achter ‘De Vogeltjesdans’ en ‘Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven’: Johnny Hoes. Hij bedacht haar legendarische alterego ‘Lola’ door het gelijknamige nummer ‘Ik ben Lola’ naar verluidt in minder dan een kwartier neer te pennen. De rest is geschiedenis: Annie Heuts groeide uit tot bezieler van het ‘erotische smartlappengenre’. Ze reeg een succesvolle carrière aan elkaar met uitdagende smartlappen als ‘Dat ene slippertje’ en ‘Wie me betaalt, mag me bekijken’.

In 1987 zette Annie Heuts een punt achter haar actieve carrière. Toch kon ze het niet laten om voor kijkend Vlaanderen nog af en toe een keer in de huid van haar personage Zwarte Lola te kruipen.

“Ik heb België minder preuts gemaakt”

Afgelopen zomer zette Annie nog uitgebreid de bloemetjes buiten voor haar 90ste verjaardag: met vrienden en familie trok ze eropuit met de huifkar in het domein Bovy met als bestemming restaurant Veni Vidi Vici in Heusden-Zolder. Nadat haar echtgenoot André in 2014 overleed, leefde ze zelfstandig verder in hun appartement met de nodige hulp van zorgkundigen.

De oudste stoeierige zangers uit de Lage Landen werd vaak vergeleken met de erotische versie van de Zangeres Zonder naam en gezien als voorloper van Astrid Nijgh van ‘Ik doe wat ik doe’ en Wendy Van Wanten. Hoewel Annie het hoofd van mannen op hol deed slaan, beweerde ze altijd met klem zelf nooit te zijn vreemdgegaan. “En een stripteasebar heb ik trouwens ook nooit vanbinnen gezien", vulde ze aan. “Al denk ik wel dat ik België minder preuts heb gemaakt.”