"We mochten wel al een lokale tolk aanbevelen": burgemeester Heusden-Zolder al 10 dagen onwetend over lokale broeihaarden Marco Mariotti

22 juli 2020

18u44 0 Heusden-Zolder Al tien dagen is Heusden-Zolder één van de gemeenten in ons land waar Al tien dagen is Heusden-Zolder één van de gemeenten in ons land waar de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners is overschreden . Maar tot op vandaag weet de burgemeester nog steeds niet waar de broeihaarden exact zitten. Het clusteronderzoek is volledig in handen van Agentschap Zorg en Gezondheid. “Wat we wel mochten? Een tolk aanleveren", zegt burgemeester Mario Borremans (GOED).

Het is wat vreemd: als burgemeester in je eigen stad moeten toekijken hoe er een virus woedt en eigenlijk niet veel meer kunnen dan... blijven toekijken. “Een heel raar gevoel", bevestigt Borremans. “We weten dat het om clusters gaat, maar vraag me niet om hoeveel gezinnen of om welke wijken en kerkdorpen. Alles is in handen van de overheid en we begrijpen dat ook tot op bepaalde hoogte. Maar dat ik na 10 dagen nog steeds van niets weet, is een heel raar gevoel.”

