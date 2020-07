Exclusief voor abonnees “Hopen dat we tweede golf mentaal aankunnen”: na slechte coronacijfers in Heusden-Zolder, nu ook ziekenhuispersoneel besmet Marco Mariotti

17 juli 2020

13u57 2 Heusden-Zolder Het ziekenhuis van Heusden-Zolder houdt haar hart vast voor de maand augustus. Drie onthaalmedewerkers zijn sinds deze week besmet, net zoals drie patiënten van verschillende afdelingen. En dan stijgen de cijfers in de omliggende gemeenten. “Ja, we zijn bezorgd voor de komende weken en hopen dit mentaal aan te kunnen", zegt Jeroen Ruyse, verpleegkundig paramedisch directeur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

20 besmettingen in Heusden-Zolder, 17 in Houthalen-Helchteren en 10 in Beringen. De besmettingcijfers van de afgelopen week liegen er niet om: de corona-opflakkering woedt momenteel in de Limburgse Kempen. En dat beseffen ze in het Sint-Franciscusziekenhuis maar al te goed. Een tweede golf zouden ze er fysiek wel aan kunnen, maar mentaal is het een zware dobber. Het personeel zit er op haar tandvlees, en een deugddoende vakantie zou wel eens verstoord kunnen worden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen