‘Drive Safe Kit’ maakt beginnende automobilisten bewust van gevaren in verkeer Birger Vandael

29 februari 2020

15u17 0 Heusden-Zolder Zaterdagmorgen deelden Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw en rijvaardigheidscentrum ProMove voor het eerste de ‘Drive Safe Kit’ uit aan beginnende automobilisten. Hierin vind je onder meer een eenmalige alcoholtester, een ‘designated driver coin’, een botsograaf (een instrument om autoschade te schetsen, red.), een parkeerschijf en een luchtverfrisser met verkeersveilige boodschap. “Hiermee willen we beginnende bestuurders aanzetten tot een verantwoorde houding in het verkeer”, stelt hoofdcoördinator van Responsible Young Drivers Timothy Ameye.

“Jonge, beginnende bestuurders blijven jammer genoeg oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers”, stelt Ameye. “Rijden onder invloed van alcohol is een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen in ons land.” Dat laatste is volgens Ameye dubbel gevaarlijk: “Intoxicatie zorgt voor een vals gevoel van zelfvertrouwen en avontuurlijker rijgedrag, maar vermindert verder ook het reactievermogen, de waakzaamheid en het inschattingsvermogen van de bestuurder.”

Terugkommoment

Verder ziet Ameye nog een aantal gevaren bij nieuwe chauffeurs: “Onervarenheid, onwetendheid en het feit dat jongeren meer onderhevig zijn aan groepsdruk, spelen eveneens een cruciale rol bij de hoge ongevallencijfers.” De nieuwe bestuurder overschat volgens onderzoek de eigen rijvaardigheden en onderschat dan weer de risico’s in het verkeer. Dat was de reden voor de Vlaamse regering om in 2019 het terugkommoment te introduceren.

Dit terugkommoment verplicht tussen zes en negen maanden na het behalen van het rijbewijs. De ‘Drive Safe Kit’ zal in maart op alle terugkommomenten van ProMove in Zolder, Roeselare en Brugge worden overhandigd. “Verder moeten de bestuurders dan ook aan elkaar beloven om geen alcohol te nuttigen wanneer ze achter het stuur kruipen”, weet zaakvoerder van ProMove Chris Vanhee.

Join The Pact

Drankenproducent Diageo steunt als partner de actie. Zij ontwikkelden onder meer het CSR-programma ‘Join The Pact’ waarop deelnemers op terugkommomenten hun belofte kunnen ondertekenen. Al meer dan 20 miljoen mensen meldden zich aan, tegen 2025 mikt Diageo op 50 miljoen handtekeningen.

Rijbewijs geen eindpunt

Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) noemt het initiatief “waardevol”: “Op het vlak van de verkeersveiligheid mogen we gerust een tandje bij steken. Voor bestuurders is het halen van een rijbewijs geen eindpunt maar een beginpunt, een start om levenslang te blijven investeren in bewust verkeersgedrag. Ook de Vlaamse regering blijft verkeersveiligheid als een topprioriteit beschouwen en focust hier enerzijds op investeringen anderzijds op gedragssturing door sensibilisering, educatie en handhaving. Er zijn vandaag helaas nog te veel verkeersslachtoffers.”