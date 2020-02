“Dood Somalische asielzoekster dan toch geen vluchtmisdrijf”: getuige opgepakt en verhoord als verdachte Dirk Selis

25 februari 2020

16u26 0 Heusden-Zolder De zaak waarbij de Somalische asielzoekster Shamsa Mohamed (21) het leven liet bij wat aanvankelijk gedacht werd een verkeersongeval te zijn waarbij een automobilist vluchtmisdrijf pleegde, heeft een andere wending genomen. De piste ‘vluchtmisdrijf’ is van de baan en de getuige is opgepakt als verdachte.

“Op zaterdag 22 februari 2020 is de politie van de zone Heusden-Zolder een onderzoek gestart naar de omstandigheden van vermoedelijk een verkeersongeval met dodelijke afloop in de Kapelstraat in Heusden-Zolder”, legt Pieter Strauven van Parket Limburg uit. “Eerst werd vermoed dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf zou gaan. Maar dat wordt nu tegengesproken door bijkomend onderzoek van de recherchediensten. Uit onder meer nazicht van camerabeelden en uit de medisch-forensische vaststellingen van de autopsie op het lichaam van het overleden slachtoffer, zou mogen blijken dat het slachtoffer na een incident met het voertuig om het leven is gekomen. De getuige die aanvankelijk verhoord werd, is nu door de recherche van de politie van de zone Heusden-Zolder gearresteerd en wordt als verdachte verhoord. Maandag werd dan ook een onderzoeksrechter gevraagd door de procureur des Konings om onderzoekshandelingen naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’ te stellen.”

Hoe de Somalische vrouw nu precies om het leven gekomen is, kon het parket van Limburg ons niet vertellen. “Het onderzoek loopt verder en daar kunnen we vooralsnog niets meer over kwijt”, klonk het bij het parket.