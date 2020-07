“Dolblij toen we zagen dat het ging regenen”: binnenspeeltuinen maken goede herstart Marco Mariotti

18u04 0 Heusden-Zolder De start van de schoolvakantie was woensdag druileriger dan ooit, maar gelukkig mochten net vandaag de binnenspeeltuinen weer open. Van timing gesproken. Bij Tarzan & Jane in Heusden-Zolder kregen ze 400 bezoekers over de vloer. “We waren dolblij dat het regende", lachen eigenaars Filip en Caroline.

Op hoogdagen kent binnenspeeltuin Tarzan & Jane meer dan duizend bezoekers, mama’s en papa’s inbegrepen. Veel kindjes, veel decibels. Na drie maanden sluiting omwille van corona, mocht op 1 juli de deur weer open. “En dat verliep bijzonder goed en rustig”, vertellen uitbaters Filip Struyf en Caroline Parmentier. “We hielden eerlijk ons hart vast en vreesden een overrompeling. Omdat we vanuit de overheid met maximaal 400 bezoekers tegelijk mogen werken, dachten we kindjes te moeten teleurstellen. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Drukte

In de voormiddag passeerden al zo’n 100 mensen. En namiddag nog eens 300. “Een mooi totaal van ongeveer 400 personen, maar nooit allemaal op hetzelfde moment. We zaten dus nog niet aan onze piek. Het voelde ook echt rustig. Deze periode is eigenlijk ideaal om met je kinderen te komen als je niet tegen de drukte en geluid kan.”

De horeca-afdeling past de maatregelen toe zoals dat overal in het land moet. Maar op de speeltuigen geldt de social distancing minder. “Je kan de kinderen moeilijk uit elkaar gaan houden als ze ravotten. Vanuit de overheid weten we dat kinderen minder vatbaar zijn voor besmettingen. We hebben wel het ballenbad gesloten om zeker niets uit te lokken, maar al de rest blijft open. Kinderen spelen ook nog allemaal op één hoop. Er ontstaan vanzelf kleine bubbels.”

Niet ongezond

Dat het virus op gladde oppervlaktes kan overleven, is geweten. Het ontsmetten van alle springkastelen en speeltuigen is dan ook dé uitdagen voor de uitbaters. “We werken met een veilig sproeimiddel waarmee we letterlijk alles ontsmetten. Het is niet ongezond en mag zelfs in contact komen met voeding. Tussen de twee shiften door nemen we in een half uur tijd alles onder handen. Zeer intensief, maar enkel zo kan het.”

De eerste shift loopt van 10 tot 14 uur. De tweede start om 14.30 uur en eindigt om 19 uur. Reserveren is niet noodzakelijk. Aan de ingang ligt wel een lijst waarop je je gegevens moet achterlaten. Op die manier is contacttracing mogelijk na een eventuele uitbraak van het virus.