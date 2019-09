“Arno wil opnieuw brandweerman worden”: jongeman die fatale brand Beringen overleefde, herstelt nog steeds Collega’s zetten benefiet op poten om medische kosten op te vangen Marco Mariotti

25 september 2019

15u27 0 Heusden-Zolder De 31-jarige brandweerman Arno Barzan die in augustus de zware brand in Beringen overleefde, wil zo snel als mogelijk terug aan de slag. “Mentaal heeft hij het nog zwaar", vertelt zijn vader Nando. Zijn collega’s Chris en Benni overleefden de brand niet.

Zware brandwonden over zijn volledige rug, de bovenarmen en de handen. Dat zijn de zware verwondingen die Arno lichamelijk overhield aan de brand in Beringen begin augustus. Samen met zijn ploeg ging hij de eerder ‘banale' brand in een leegstand pand te lijf.

Maar hij en zijn collega’s Benni en Chris werden verrast door een flashover. De temperatuur steeg op sommige plaatsen in het brandende gebouw tot 1.200 graden Celsius. “De brandwonden die Arno opliep, zijn het gevolg van de aanwezige hitte", vertelt zijn papa Nando.

Hij vroeg met een klein hartje of hij weer brandweerman mocht worden van ons Nando, de papa van Arno

“Volgens metingen moet het in zijn buurt 900 graden Celsius geweest zijn. Zijn lijf was helemaal bezweet, en net dat zweet is hard gaan verhitten. Hij is als het ware ‘gekookt’ in zijn brandweerpak. Zijn verwondingen vergen een bijzonder traag genezingsproces in Leuven. Hij heeft al vijf operaties achter de rug en bleef gelukkige gespaard van infecties. De arts die op Arno's toestand toeziet, spreekt ook niet over een timing, maar de genezing gaat de goede kant op.”

Pijn

Het mentale aspect is een geheel andere zaak. “Het verliezen van je twee collega’s en dan de immense pijn, vooral in de eerste weken... Ja, het zijn bijzonder harde momenten geweest. Arno praat gelukkig veel over het ongeval en over het verlies. Maar hij schuift zichzelf steeds naar de achtergrond en wil dat alle aandacht naar de vrouwen én kinderen van Chris en Benni gaan. Hij zit zo hard met ze in.”

Op handen en voeten vond hij de brandweerslang en kon zo naar buiten kruipen Nando, de papa van Arno

Chris en Arno waren, net voor de flashover gebeurde, via een monitor samen aan het kijken naar de brandhaarden. “Chris heeft hem nog gewezen waar er een warmtebron aanwezig was in dat pand. Arno spoot dan met water die richting uit. Benni was ook vlakbij en ze zijn gewoon alledrie verrast.”

Brandweerslang

Arno kon kruipend over de grond gelukkig de brandweerslang terugvinden en zo de weg naar buiten vinden. “Het heeft geen minuten, maar seconden gescheeld. Dat is bijzonder zwaar om te verwerken. We gaan dat ergens een plaats moeten geven, maar hoe weten we nog niet. Hij vroeg met een klein hartje aan zijn vriendin en aan mezelf en zijn moeder of hij weer brandweerman mocht worden. ‘Natuurlijk’, zeiden we. Brandweermannen zoeken geen gevaar op, ze redden mensen uit benarde situaties. Het verkeer is gevaarlijker.”

Benefiet

Arno werkte sinds twee jaar aan de PXL Digital. Zijn collega’s zetten nu een benefiet op poten om de medische kosten op te vangen. Via GoFundMe loopt een actie om geld in te zamelen, en vanaf 11 november worden T-shirts verkocht waarvan de opbrengst naar zijn familie gaat.

“Wat zijn collega’s voor hem doen, is super mooi. Iedereen is zo begaan met Arno, nog tientallen collega’s en brandweermannen willen hem bezoeken, maar de dokters hameren op zijn rust. De kans op infecties is nog steeds te groot. Ook zijn vriendin An is een ongelooflijke steun. We hebben elkaar nodig in deze tijd.”

Wie de actie wil steunen, kan dat doen via: https://www.gofundme.com/f/hogeschool-pxl