Exclusief voor abonnees Hét Streekproduct 2019: nog 36 uur stemmen. VTM-kok Loïc Van Impe kiest ook: “Onze Duisburgse druiven. Ze zijn megazoet. Héérlijk.” Redactie

13 september 2019

08u09 1 Deze maand organiseert HLN de streekproductenwedstrijd, waarin onze lezers het beste streekproduct van Vlaanderen kiezen. Een mooie gelegenheid voor een gesprek met de nieuwe tv-kok van VTM, over zijn leven en werk, en natuurlijk ook: over zijn favoriete streekproducten.

Loïc (25) was al geen onbekende meer, na zijn deelname aan de VTM-kookwedstrijd The Taste en zijn reportages over Japan voor Iedereen Beroemd. Maar sinds begin deze maand kent letterlijk heel het land hem: op 2 september ging zijn kookprogramma Zot van Koken van start op VTM én RTL TVI. De reacties zijn overweldigend positief: het programma loopt nog geen twee weken, en hij wordt nu al de jonge Jeroen Meus genoemd. Zelf blijft hij er allemaal rustig bij. “Ik kijk heel hard op naar Jerre en alles wat hij doet”, zegt hij. “Het is dus zeker een compliment om met hem vergeleken te worden. Maar ik hoop toch vooral om mijn eigen stijl te kunnen tonen.”

