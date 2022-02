Het nachtleven heropent, en daar zijn onze dj’s maar wat blij om: “Het wordt een ware energiebom. En een zootje”

Volledig scherm DJ Funkhauser, Kurt De Wilde, mag straks weer achter zijn mengpaneel kruipen voor een livepubliek. © Geert De Rycke

DJ Funkhauser

Kurt De Wilde (37), alias DJ Funkhauser, uit Hamme staat komend weekend opnieuw achter de draaitafels in Moosebar in Mechelen en Het Fabriek in Baasrode. Tijdens de pandemie bleef hij niet bij de pakken zitten: hij maakte veel nieuwe muziek, lanceerde die op Spotify en organiseerde regelmatig livestreams. Maar het bleef kriebelen: “bij livestreams heb je geen feeling met je publiek, dat heb ik toch erg gemist.” De afgelopen twee jaar was hij naar eigen zeggen bang om vergeten te raken, maar dat blijkt een nodeloze vrees geweest te zijn. Sinds het nieuws bekend raakte dat het nachtleven heropent, hield de telefoon van het Hamse talent niet op met rinkelen. “De boekingen stromen binnen, en daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn. Ik ga er een stevige lap op geven”, besluit Kurt.

Volledig scherm Wout Calluy, dj C-Man, stond onlangs al op een après-skiparty in Andorra. © Arthur Vermeylen

C-Man

Dj C-Man – ofwel Wout Calluy – uit Zemst werd in 2016 tweede in de MNM-deejaycontest en stond voor de uitbraak van het coronavirus in tal van grote discotheken in ons land. Hij is vaste deejay in de Skyclub in Antwerpen en in De Kruitfabriek in Vilvoorde. Vorige week mocht hij al eens proeven van wat het ook alweer betekende om voor een live publiek te draaien, op een après-skiparty in Andorra. “Het was mijn eerste set sinds lang en het voelde geweldig”, zegt Wout. “Het dak ging er meteen helemaal af. Ik draaide er voornamelijk voor Belgische jongeren en je voelde dat de ‘knaldrang’ enorm groot was. Dat belooft dus voor de party’s in ons land (lacht).” Komend weekend draait C-Man nog niet in België, maar het weekend erop staat hij achter de draaitafels in de Skyclub en het daaropvolgende weekend zorgt hij voor ambiance in de Moose Bar, eveneens in Antwerpen.

Volledig scherm Dj Lefto Early Bird © Daniil Lavrovski

Dj Lefto Early Bird

De Brusselse dj Stephane Lallemand, ofwel Lefto Early Bird, vergelijkt de heropening van het nachtleven met oudejaarsavond - en dat bedoelt hij niet eenduidig positief. “Het wordt een zware energiebom, maar ook een zootje, en instinctief geforceerd zoals op Nieuwjaar”, laat hij optekenen. “Ik heb samen met mijn manager beslist om nergens te gaan draaien. Ik blijf zelf ook gewoon thuis - het gaat te zot zijn. Eigenlijk belanden we opnieuw in een vreemde periode: na die eindeloze sluiting wil iedereen nu dezelfde dj’s op hetzelfde moment.” Stoppen met draaien doet hij evenwel niet; zijn programma wordt zorgvuldig beheerd. “We werken aan onze planning, maar ik wil zeker niet té veel shows plannen. Er liggen tours in de VS en Azië in het verschiet, ik ben resident in de C12 en er zijn natuurlijk de zomerfestivals. Dj’s hebben veel honger nu, maar ergens schuilt wel het gevaar om nu te veel te gaan draaien. We moeten opletten voor oververzadiging.”

Volledig scherm Dj Tola OG uit Tielt © RV

Dj Tola OG

In West-Vlaanderen kan de jonge Tieltenaar Adetola Ogunade, beter bekend als dj Tola OG, niet wachten om donderdag al zijn stevigste platen van onder het stof te halen. “Veel slapen ga ik niet doen”, zegt hij. “Maar dat vind ik niet erg. Mijn handen jeuken al.” De berichten stroomden binnen toen het nieuws over de versoepelingen bekend raakte. “Vooral in de voorbije 48 uur heb ik crazy veel geregeld. Normaal word ik nooit gevraagd om vijf keer te draaien op dezelfde avond. Ik sta vanavond al in de Starz Club in Brugge, waar we gaan aftellen naar de bevrijding.” Op vrijdag mag hij alweer om 16 uur achter het mengpaneel staan, maar dit keer voor eigen publiek in danscafé Pièce Unique in Tielt. Later op de avond mag hij ook nog de beats verzorgen in The Factor Club in Brugge. “Redenen genoeg om overal voor een onvergetelijk feest te zorgen en er vol voor te gaan. Nu alleen duimen dat alles ook open zal mogen blijven.”

