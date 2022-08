Het maffiaverhaal achter het mooiste strand van Griekenland, Camille (80) springt uit een vliegtuig en Ahmed Samir krijgt presidentieel pardon: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Brugge, dat is het culinaire mekka van Vlaanderen. Met drie koksscholen, een waaier aan sterrenzaken en nog eens tientallen topadresjes heb je er de lekkerste tafels voor het uitkiezen. Om die keuze toch een beetje makkelijker te maken, verzamelden we zeven van de meest hippe restaurants waar je zeker geen foute keuze maakt. Voelt u de smaakpapillen al tintelen?

Volledig scherm De beste adresjes in Brugge. © Benny Proot/BHT

2. De 31-jarige Oostendenaar die zaterdag al spookrijdend inreed op een camper op de A10 in Zandvoorde, vocht al jarenlang tegen psychoses. Volgens zijn nonkel reed de dertiger bewust in de verkeerde richting de snelweg op, nadat hij bij z’n moeder een psychose had gekregen. “Hij had hulp gezocht, maar heeft die niet gekregen”, vertelt de man. De drie inzittenden uit de camper, mensen uit Harelbeke, zijn intussen buiten levensgevaar.

Volledig scherm De spookrijder reed frontaal in op een camper langs de A10 in Zandvoorde. © RV

3. Maasdorpjes aan Belgische en Nederlandse zijde werden eeuwenlang met elkaar verbonden via veel gebruikte veerpontjes. Toen in 1973 de gloednieuwe viaduct in gebruik werd genomen, stond die vooral symbool voor de nieuwe verbinding, de ‘uitgestoken hand’ richting Benelux. “De veerpontjes gingen bijna allemaal verloren, en de grens werd eigenlijk harder dan ervoor”, zegt streekkenner Erik Kortleven. Vier jaar na de opening trok men onder de brug een mysterieus legervoertuig uit het water dat er al sinds 1944 lag.

Volledig scherm De opening van de brug in 1973. © RV

4. Het mooiste en meest gefotografeerde strand van Griekenland is ‘Navagio Beach’ op het eiland Zakynthos. Navagio is Grieks voor scheepswrak. Op het strand ligt het wrak van de Panagiotis, een smokkelschip dat in oktober 1980 terecht kwam in een storm en net niet te pletter sloeg op de rotsen. Hoe dat kwam? “Er zijn zoveel verhalen... maar alleen ik weet wat er die nacht is gebeurd”, zegt Kiriakos Varvatakos (73), bijgenaamd ‘de Griek uit Ekeren’.

Volledig scherm Navagio Beach is enkel per boot bereikbaar. Op het strand ligt sinds 1980 een smokkelschip van de Grieks-Italiaanse maffia. Kiriakos Varvatakos (rechts) was de kapitein van het smokkelschip. © Getty Images/Tessa Kraan

5. Een bewoonster van woonzorgcentrum Alegria in Anderlecht maakte zaterdagochtend haar ultieme droom waar: voor haar 80ste verjaardag maakte ze een parachutesprong. Het werd een onvergetelijke ervaring voor Camille.

Volledig scherm 80-jarige Camille uit Anderlecht verwezelijkt haar droom en maakt parachutesprong © AB Communications

6. Er is goed nieuws voor de Egyptische onderzoeker Ahmed Samir (31) en zijn Gentse vriendin Souheila Yildiz (32). Ahmed zit al achttien maanden vast in een Egyptische gevangenis vanwege zijn vermeende kritiek op het regime van zijn thuisland, maar kreeg vrijdag een presidentieel pardon en komt binnenkort vrij. “Hij was onlangs nog veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, dus zijn vrijlating komt als een complete verrassing.”

Volledig scherm Het koppel in betere tijden in Gent. © RV.

7. Een tenger lichaampje tussen het vuil, omgeven door talloze lege flesjes ether. Zo vindt de politie de levenloze Ferre Dewerchin (8) in de woonkamer bij zijn moeder Ann Vandekerckhove (48) in Zwevegem. De hamvraag: diende de vrouw haar zoontje met opzet ether toe? Of dronk hij er zelf van? “Ze was bang dat de bom zou barsten en Ferre zou terugkeren naar de papa”, stelde Jef Vermassen tijdens het assisenproces, dat mild voor de beschuldigde uitdraaide. “Het overlijden van mijn zoontje blijft een litteken”, vertelt vader Kenny.

Volledig scherm Ann Vandekerckhove op het assisenproces in Brugge. Rechts: Ferre Dewerchin (8). De jongen bezweek aan een overdosis ether. © Belga/RV

8. Op het ruim 1 hectare grote domein van Eric De Muylder (57) zien wekelijks zowat een miljoen diertjes het levenslicht. De man kweekt als enige in ons land gamba’s of tijgergarnalen voor verkoop. “Het verschil met wat er in de winkels ligt, is hemelsbreed”, zegt Eric, die het groots ziet. “Ik mik op een tiental kwekerijen in ons land, om alle Belgen te laten proeven van mijn gamba’s.”

Volledig scherm Eric De Muylder in de weer met het schepnet, waaruit hij enkele gamba's haalt. © Vierendeels

