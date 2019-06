Het lekkerste ijsje van de Leiestreek vind je bij Frederic’s in Kortrijk Christophe Maertens

30 juni 2019

17u24 7 Frederic’s, het bekendste ijssalon van Kortrijk, is de winnaar geworden van onze ijsjespoll. Het ijssalon kreeg 474 van de in totaal 1567 stemmen achter zich. “Wij werken alleen met verse producten.”

Tijdens warme dagen is het belangrijk om jezelf te verfrissen en dan helpt een ijsje. Wij wilden wel eens weten waar je de lekkerste ijsjes kan kopen. Het Laatste Nieuws organiseerde daarom een poll bij haar lezers. Volgens de resultaten van die poll verkoopt Frederic Baas in zijn zaak Frederic’s op de hoek van de Lange en Korte Steenstraat aan de lekkerste ijsjes van de Leiestreek. De man baat de zaak al 22 jaar uit. “Alles wat wij doen, maken we met verse producten en dat is onze sterkte”, aldus de zaakvoerder. “Wij hebben 25 smaken ijs en zijn alle dagen open.” De man verkoopt naast veganijs, zelfs gouden ijsjes. Dat zijn softijsjes die zijn bekleed met een ultradun laagje 22-karaats goud van nog geen millimeter dik. Voor een gouden ijsje betaal je 15 euro.