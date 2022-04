Het EK meeuwenschreeuwen, afscheid van verongelukte Anthony (34) en de Antwerp 10 Miles: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. In café De Verloren Gernoare in Adinkerke roepen ruim 25 kandidaten uit binnen- en buitenland zich zondag de ziel uit het lijf. Hun droom? Europees kampioen ‘meeuwenschreeuwen’ worden. “Dit EK is het hoogtepunt in mijn carrière”, glimlacht zeebioloog Jan Seys (59), de juryvoorzitter tijdens het bijzondere kampioenschap. Hij geeft hapklare tips voor wie kans wil maken op de titel. En voert een vurig pleidooi. “We moeten de meeuw aan de kust koesteren.”

2. Een groot aantal slachtoffers die geïntimideerd of bedreigd werden tijdens een wandeling in de buurt van het Eetgoed in Serskamp verenigen zich in een belangenvereniging. “We gaan alle geseponeerde klachten bundelen en klacht indienen met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter”, zegt advocate Silke Suys die de bewoners vertegenwoordigt.

3. Familie en vrienden van de 12-jarige Julie Picart uit Ronse beleven bange uren nadat het meisje zaterdagnamiddag door een wagen werd gegrepen in Veurne. Julie was er met een vriendinnetje aan het fietsen. “Onze dochter raakte heel zwaargewond en werd met de helikopter in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent. Daar wordt ze in een kunstmatige coma gehouden”, vertelt papa Thoma.

4. Familie en vrienden hebben zaterdagvoormiddag in en rond de Maagd der Armenkerk Mariaheide in Maasmechelen afscheid genomen van Anthony Salamone. De jonge vader (34) van vijf liet op 15 april het leven bij een motorongeval. Met dank aan zijn motorvrienden werd het een hartverwarmend en emotioneel afscheid. “Ik beloof dat ik ga vechten voor onze kinderen”, vertelde zijn partner Melissa.

5. In Gent openden in 2021 maar liefst drie donutzaken. De Gentenaar leek maar niet genoeg te krijgen van het Amerikaanse snoepgoed, al blijkt dat achteraf een foute analyse. Twee zaken sloten inmiddels de deuren. Naast de komst van een Amerikaanse gigant, spelen ook misleidende contracten een rol.

6. 18 graden, een stralend zonnetje, subtiel briesje ook. De Antwerp 10 Miles vond zondag in ideale omstandigheden plaats. Zo’n 30.000 deelnemers mocht de grootste loopwedstrijd van het land dit jaar ontvangen. Allemaal hadden ze maar één doel: hun scherpste tijd nóg scherper stellen. “Dwars door de stad lopen, door de Kennedytunnel en de Konijnenpijp. En dan al dat volk langs de kant: het is écht genieten.”

7. Jean-Pierre Van Impe (85) is overleden. De Leeuwenaar pakte in zijn atletiekcarrière liefst 43 Belgische titels in de atletiek en groeide uit tot één van de sportiefste tachtigers van het land. Het ijzeren gestel van ‘JP Sprint’ was jammer genoeg niet opgewassen tegen de kanker die in zijn lichaam woekerde.

8. De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de beloftes die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt werden? Wij zoeken het de komende weken voor elke Vlaamse gemeente uit. Lees alle evaluaties over de beloftes van gemeentebesturen in ons dossier.

