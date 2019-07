Zware natuurvergiftiging in Beverstraat: honderden meters planten en bomen kapot gespoten KOEN MOREAU

08 juli 2019

06u45 0 Herzele Een natuurhater is vorige week bijzonder drastisch te werk gegaan in de Beverstraat tussen Sint-Antelinks (Herzele) en Aspelare (Ninove).

“Over een afstand van honderden meters zijn bomen en planten professioneel kapot gespoten door herbiciden", vertelt Johan De Neve van Natuurpunt Herzele. De schade is immens. “Langs beide kanten van deze prachtige natuurlijke holle weg die veel door wielertoeristen en wandelaars wordt gebruikt, is alles vernield”, aldus De Neve.

De aangerichte schade lijkt onherroepelijk en naar het waarom is het gissen. Er wordt geopperd dat een landbouwer mogelijk een probleem had met zijn sproei-installatie, maar die piste is twijfelachtig. Natuurpunt laat het er in elk geval niet bij. Er zal klacht ingediend worden bij de bevoegde instanties. “We hopen dat de gemeenten Herzele en Ninove hierop zeer kordaat reageren.”