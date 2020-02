Zonder honger naar bed: Mandy, Kelly en Marjorye vullen kansarme magen in Herzele Frank Eeckhout

14 februari 2020

17u14 5 Herzele Met hun Facebookpagina Zonder honger naar bed in Herzele vullen Mandy Matthijs, Kelly De Coster en Marjorye Délestienne de magen van zo’n 25 kansarme gezinnen in en rond Herzele. “Veel eten gaat de vuilnisbak in, terwijl steeds meer mensen in armoede leven. Daarom zijn we gestart met het inzamelen van voedseloverschotten", vertelt initiatiefneemster Mandy.

Mandy Matthijs uit Herzele kent wel enkele mensen uit haar vriendenkring die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat bracht haar op het idee om voedseloverschotten in te zamelen voor kansarme gezinnen in een straal van tien kilometer rond Herzele. Zij kaartte de honger in vele gezinnen aan in haar vriendenkring en kreeg meteen steun van Kelly De Coster uit Aalst en Marjorye Délestienne uit Denderleeuw. De drie vriendinnen maakten de Facebookpagina ‘Zonder honger naar bed in Herzele’ aan en gingen van start met hun nobel initiatief.

Veel respons

“In het Sociaal Huis in Herzele gingen we wat informatie inwinnen. We kregen tips waarop met moesten letten en hoe we echt te weten kunnen komen of mensen in armoede leven. Niemand loopt daar immers graag mee te koop. Al snel nadat onze Facebookpagina online stond, kregen we respons van particulieren die wel wat eten konden missen. We namen daar foto’s van en postten die op de pagina, waarna de bal aan het rollen ging. Op reacties was het niet lang wachten. We geven de overschotten echter niet zomaar aan eender wie weg. We doen eerst wat research om er zeker van de zijn dat de geïnteresseerden het niet breed hebben. Vaak zitten die gezinnen ook in schuldbemiddeling. Dankzij ons krijgen sommigen nu maandelijks vijftig euro extra van de advocaat omdat wij hen van eten en drinken voorzien", vertelt Mandy.

Hulp van grootwarenhuizen

De drie vrouwen zamelen ondertussen al zes maanden voedseloverschotten in en beschikken al over een groot netwerk. “Dat gaat van particulieren en buurtwinkels tot grootwarenhuizen. Onlangs kregen van Okay in Herzele nog de hele voorraad uit hun frigo. Zij gingen de winkel verbouwen en hadden onze pagina opgemerkt. Je kan er van op aan dat het feest was bij de gezinnen die we helpen", gaat Mandy verder. Toch glipt er af en toe ook eens een profiteur door de mazen van het net. “Gelukkig vallen die snel door de mand, waardoor we hen van ons lijstje kunnen schrappen. Ons initiatief is immers bedoeld voor de mensen die het echt nodig hebben, niet voor profiteurs. En met een simpele dankjewel zijn we content", besluit Mandy.