Zomerbar verhuist van Schepenhuis naar Steenoven Frank Eeckhout

11 juni 2020

15u27 3 Herzele In Herzele verhuist de zomerbar van het Schepenhuis naar De Steenoven. “Omdat pop-upbars nog verboden zijn door de coronacrisis hebben we een deal gesloten met de uitbater van de cafetaria van De Steenoven", zegt Tom De Jaeger.

Op vrijdag 12 juni om 17 uur worden de eerste cocktails geserveerd in zomerbar De Steenoven. “Ook wij zijn gebonden aan enkele coronamaatregelen. Het is niet de bedoeling dat iedereen zo maar een plaatsje uitkiest. We vragen onze klanten te wachten tot wij hen een plaatsje geven. Als er nog vrienden later komen, willen we dat ook weten zodat we daar rekening mee kunnen houden. Als het terras vol zit, kan je altijd binnen een plaatsje zoeken en de eerste tafel die dan buiten vrij komt is voor jullie. Bestellen aan de toog is uitgesloten, iedereen wordt bediend aan tafel. Verder vragen wij aan iedereen om zijn of haar gezond verstand te gebruiken, de social distancing in acht te nemen en regelmatig de handen te ontsmetten", zegt Tom De Jaeger.