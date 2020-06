Zesdeklassers ‘t Essenhofje krijgen les in parochiezaal Frank Eeckhout

09 juni 2020

09u48 0 Herzele Tot het einde van het schooljaar krijgen de zesdeklassers van gemeentelijke basisschoool ‘t Essenhofje in Sint-Lievens-Esse les in de plaatselijke parochiezaal.

“Door de zesdeklassers onderdak te geven in de parochiezaal willen we hen de komende weken op een rustige manier de essentiële leerstof laten herhalen en inoefenen om nadien de OVSG-proeven af te leggen. De speelplaats van de school zal zo ook wat minder bevolkt zijn. Die is helemaal aangepast voor de andere klassen die op school les krijgen", laat leerkracht Davy Beerens weten.