Zebrapad, vlaggenmast en letters op de weg: Herzele maakt alle schoolomgevingen veiliger Frank Eeckhout

18 december 2019

12u58 0 Herzele Herzele gaat alle schoolomgevingen veiliger maken. “Een studiebureau heeft alle verkeerssituaties aan onze scholen in kaart gebracht. “De eerste belangrijkste stap is een uniforme aanpak voor alle scholen om zo de herkenbaarheid van de verschillende scholen in het straatbeeld te vergroten", zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).

Verschillende scholen en ouders zijn vragende partij om de schoolomgevingen in Herzele veiliger te maken. “Dit is een belangrijke uitdaging en prioriteit voor het gemeentebestuur. In 2020 schakelen we daarom een versnelling hoger: alle Herzeelse schoolomgevingen worden aan de hand van concrete maatregelen veiliger en uniform ingericht. Een studiebureau heeft daarover een rapport klaar. Dat kwam er na overleg met de verschillende scholen, onze jeugdconsulent, schepen van Mobiliteit Jan Van Damme, de stafmedewerker mobiliteit en mezelf", zegt schepen Benjamin Rogiers.

Herkenbaarheid vergroten

De eerste belangrijkste stap is een generieke aanpak voor alle scholen om zo de herkenbaarheid van de verschillende scholen in het straatbeeld te vergroten. “Vandaag heeft elke school zijn eigen type signalisatie. Het is echter de bedoeling om te streven naar een grotere uniformiteit ter hoogte van alle scholen op het grondgebied van Herzele. Om die uniformiteit te bereiken, worden door het studiebureau een aantal concrete maatregelen voorgesteld", gaat Rogiers verder. Een eerste maatregel omvat het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort. “Dit zebrapad wordt niet rechtstreeks voor de toegang voorzien, maar net daarnaast. De voetgangers worden richting dit zebrapad geleid via zwart gelakte beugels/afsluitingen. Op die manier kunnen mensen alleen oversteken ter hoogte van het nieuwe zebrapad.”

Vlaggenmast

Daarnaast zal aan elke schoolomgeving een rode coating worden voorzien met de vermelding ‘School’ in witte letters. Een herkenbaar logo op de straat zal aan alle weggebruikers meteen duidelijk maken dat ze een schoolomgeving naderen. Op die manier zal de herkenbaarheid van elke school worden vergroot. Als laatste maatregel zullen enkele vlaggenmasten worden voorzien, om de schoolomgeving beter te laten opvallen. “Dit project kan gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We hebben hiervoor een subsidiedossier ingediend. Hoe dan ook vraagt het ook een financiële inspanning van onszelf. Het budget hiervoor wordt voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. We zijn ervan overtuigd dat dankzij deze maatregelen de herkenbaarheid van de schoolomgevingen zal verbeteren, de chauffeurs bewuster zullen rijden en de veiligheid aan de schoolpoort zal verhogen", besluit schepen Rogiers.