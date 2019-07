Yvonna Van Snick is overgrootmoeder in dubbel viergeslacht Frank Eeckhout

31 juli 2019

13u47 4 Herzele Met de geboorte van Mila Schockaert is Yvonna Van Snick uit de Kouterstraat, Herzele meteen overgrootmoeder van een dubbel viergeslacht.

De geboorte van Lilou Schockaert zorgde drie jaar geleden al voor een viergeslacht in de familie. Met de komst van Mila wordt dat een dubbel viergeslacht. Mama van Lilou en Mila is de 33-jarige Annelies Wijnendaele. Zij is de dochter van Daisy Daneels (58). Overgrootmoeder Yvonna is 89 jaar oud.