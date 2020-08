WZC Ter Leen: Zwaar getroffen tijdens eerste golf, nu nog coronavrij Frank Eeckhout

18 augustus 2020

18u15 0 Herzele Met negen bewoners, die gestorven zijn aan COVID-19, kreeg woonzorgcentrum Ter Leen in Herzele het zwaar te verduren tijdens de eerste corornagolf. Sinds de heropflakkering van het longvirus blijft Ter Leen voorlopig wel gespaard van besmettingen.

In woonzorgcentrum Ter Leen in Herzele zijn tijdens de eerste coronagolf zeven bewoners overleden aan COVID-19. Twee andere bewoners van het rusthuis overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van het virus. Bewoners met symptomen van COVID-19 werden meteen in quarantaine geplaatst in het oude rusthuis, waar hun toestand dagelijks werd opgevolgd. Dat oude rusthuis staat nog steeds klaar om besmette bewoners in onder te brengen. “Maar dat is voorlopig niet nodig want ons woonzorgcentrum is nog steeds coronavrij. Al ga ik dat niet van de daken schreeuwen. Meteen na de heropflakkering van het virus werden de maatregelen opnieuw strenger. Bezoek op de kamer is niet meer toegelaten. Dat kan wel op het terras, in een babbelbox of in een cabine. Bezoek kan nog steeds elke dag maar wel op afspraak", zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).