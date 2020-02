Woubrechtegem verrast gouden medaillewinnaar met hartelijke ontvangst Frank Eeckhout

05 februari 2020

08u36 0 Herzele Tussen al de modder van het WK veldrijden door zouden we bijna haast vergeten dat België er sinds vorige donderdag nog een wereldkampioen paracycling bij heeft, Ewoud Vromant. Dat was echter niet het geval bij de inwoners van de Herzeelse deelgemeente Woubrechtegem. Zij gaven hun dorpsgenoot dinsdagavond een warm welkom bij zijn terugkomst uit Canada.

Ewoud Vromant ging voor een medaille in Canada. Over het kleur sprak hij zich niet uit. Het werd dus goud. Ewoud reed de wedstrijd van zijn leven op de UCI Para-cycling Track World Championships in Milton. ’s Morgens reed hij tijdens de kwalificaties al een nieuw wereldrecord in heat twee: 3:36.961. Het oude wereldrecord dateert van 2014 en stond op naam van de Chinees Liang (3:40,367). In de finale deed Ewoud het kunstje nog eens over tegen de Fransman Leaute. Met 3:36.322 scherpte Vromant zijn wereldrecordtijd nog wat aan en kroonde hij zich tot wereldkampioen op de individuele achtervolging. Het is de eerste wereldtitel en medaille voor Ewoud in het baanwielrennen.

De inwoners van Woubrechtegem hadden dinsdagavond een verrassing in petto voor de kersverse wereldkampioen. Enkele honderden inwoners trakteerden Ewout, zijn echtgenote en twee kinderen op een luid applaus toen hij arriveerde. Het initiatief kwam van schepen Heidi Knop, ook inwoonsters van Woubrechtegem. Zij kreeg de eer om een gedenkplaat te onthullen voor de wielrenner. Daarna werd het feest verdergezet in café De Reisduif waar de drank rijkelijk vloeide. Ewout zelf was overdonderd door al die aandacht. “Dit had ik nooit verwacht", glunderde hij. Meteen daarna toonde hij zijn ambities voor de rest van dit jaar. “Mijn volgende doel is goud halen op de Paralympische Spelen in Tokio deze zomer.”