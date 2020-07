Wordt Carina Van Cauter (58) vandaag eindelijk gouverneur van Oost-Vlaanderen? “Ik ben al 27 keer aangesteld, ik zie wel hoe het loopt” Frank Eeckhout

17 juli 2020

10u56 12 Herzele Het ziet ernaar uit dat politica Carina Van Cauter (Open Vld) na heel wat getouwtrek dan toch wordt aangesteld als gouverneur van Oost-Vlaanderen. De beslissing daarover zou deze namiddag vallen. Carina Van Cauter is de echtgenote van de Herzeelse burgemeester Johan Van Tittelboom. Zij maakte vorig jaar na de verkiezingen de overstap van het Federaal naar het Vlaams parlement.

In maart 2018 werd Carina Van Cauter genoemd als de gedoodverfde opvolger van gouverneur Jan Briers, die zeven maanden later zou afzwaaien. Maar omdat politieke benoemingen in die periode on hold stonden, moesten alle kandidaten een test afleggen. Uit de tests kwam volgens N-VA Wim Leeman als beste uit de bus, de directeur van de stad Aalst. Hij werd voorgedragen, maar Open Vld betwistte de uitslag en schoof Carina Van Cauter opnieuw naar voor. Hoewel Van Cauter zich terugtrok, kwam de regering er nooit meer uit, pogingen om het dossier alsnog vlot te trekken ten spijt. Uiteindelijk werd Didier Detollenaere gekozen als waarnemend gouverneur. Hij was de arrondissementscommissaris onder Jan Briers en wist dus perfect hoe de vork in de steel zat.

Toenmalig Open Vld-voorzitter Gwendolien Rutten reageerde furieus op het lekken van de resultaten van die test. “Dit is politiek manoeuvre om Carina Van Cauter te beschadigen", reageerde ze furieus. In de aanloop naar de verkiezingen kwam Carina Van Cauter in een interview in Het Laatste Nieuws nog eens terug op de gouverneurskwestie. “Ik was graag gouverneur geworden, dat is geen geheim. Maar ik werd niet correct behandeld. Ik werd voorgesteld als postjespakker terwijl ik zo helemaal niet in elkaar zit. Kijk naar mijn werk en kijk naar mijn daden en oordeel zelf. Het gouverneurschap is een heel mooie functie waarbij je de brug kan zijn tussen het probleem en de oplossing en waarbij je kan doen wat nodig is voor je provincie. Ik heb deelgenomen aan een selectieprocedure. Daaruit zijn 15 kandidaten weerhouden die geschikt werden geacht voor de functie. En dan was het aan de Vlaamse regering om consensus te vinden omtrent één kandidaat. Ik mag het dan toch vreemd vinden dat de minister, tegen alle procedureregels in, plots één bepaald persoon naar voor schuift. Er is daarna in de media voorgesteld alsof er door het selectiebureau een rangschikking werd opgemaakt op basis van punten. Dit is pertinent onwaar. De hele procedure heeft aangevoeld als een beschadigingsoperatie, welke ik niet moest tolereren. Dat is ook de reden waarom ik mij heb teruggetrokken als kandidaat", liet ze toen optekenen.

Nu lijkt het politiek gehakketak voorbij en zou Carina Van Cauter, met bijna 2 jaar vertraging dan toch aangesteld worden als provinciegouverneur. Zelf laat de Herzeelse politica nog niet in haar kaarten kijken. “Ik ben ondertussen al 27 keer aangesteld. Ik zie wel hoe het loopt", reageert ze.