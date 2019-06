Wolkbreuk zet straten onder water, ook werkatelier ondergelopen Frank Eeckhout

19 juni 2019

20u18 38 Herzele Een wolkbreuk heeft woensdag in de vooravond enkele straten in Herzele blank gezet. In de Eikestraat in deelgemeente Steenhuize-Wijnhuize liep een werkatelier onder water.

Brandweerpost Herzele kreeg heel wat oproepen te verwerken na de wolkbreuk woensdag. De Brielstraat in Hillegem leek even op een rivier en de Mergellaan en de parking aan het station kwamen helemaal onder water te staan. De brandweer snelde ook ter hulp in de Eikestraat nadat een werkatelier was ondergelopen. Het water werd weggepompt en er werden zandzakjes aangevoerd. Op enkele plaatsen liet het weggetrokken water een modderlaag achter. Ook daarmee hadden de brandweermannen de handen vol.