Wespenverdelging noodzakelijk? Vul het online formulier van de brandweer in Rutger Lievens

10 augustus 2020

15u11 0 Herzele Brandweerzone Vlaamse Ardennen vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van een online formulier wanneer je een wespennest wil laten verdelgen.

eHet wespenseizoen is volop aan de gang. De wespenverdelgers van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen doen er alles aan om iedereen tijdig te helpen, en dit rekening houdend met de COVID19-maatregelen”, zegt de brandweer. “Maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen. Dient er een wespennest verdelgd te worden? Vul dan het onlineformulier in, in plaats van telefonisch contact op te nemen.

Het formulier is te vinden op de webstek van BVLAR.

“Denk aan de natuur: indien een nest u niet hindert, overweeg dan om deze niet te laten verdelgen. Wespen zijn immers nuttige insecten”, aldus de brandweer.