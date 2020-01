Weigeren ademtest en bloedproef komt bestuurder duur te staan: 45 dagen rijverbod LDO

31 januari 2020

14u25 0 Herzele Een bestuurder die het tijdens de kermis in Herzele met zijn wagen te bont heeft gemaakt, moet zijn rijbewijs 45 dagen inleveren.

De politie kreeg op 21 april 2018 een oproep over een bestuurder die op een onverantwoorde manier rondreed in Herzele. Ze hielden de man tegen, maar hij weigerde alle medewerking en wilde geen ademtest of bloedproef afleggen. Dat komt de man nu duur te staan, want de politierechter legt hem een boete van 1.200 euro en een rijverbod van 45 dagen op.