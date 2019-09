Wegspotters moeten waken over toegankelijkheid en zwerfvuil in trage wegen Frank Eeckhout

10 september 2019

12u17 4 Herzele Herzele gaat op zoek naar wandelliefhebbers die waken over de toegankelijkheid van trage wegen. Is de bewegwijzering oké? Liggen er obstakels op de weg? Ligt er zwerfvuil? “Minstens een keer per seizoen controleert de wegspotter ‘zijn’ trage wegen en meldt hij problemen aan de gemeente”, legt schepen van Jan Van Damme (Open Vld) het principe van wegspotters uit.

Er zijn nogal wat toegankelijke trage wegen in Herzele. “159 onverharde en 116 verharde. Goed voor 84 kilometer in totaal. Deze worden steeds belangrijker om veilig van punt A naar B te gaan, zonder gebruik te maken van de auto of om even te kunnen ontspannen en ontsnappen aan het drukke verkeer", zegt schepen Jan Van Damme. Het gemeentebestuur, de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vinden het dan ook belangrijk dat deze trage wegenverbindingen blijven bestaan en goed onderhouden worden. “Het onderhoud en de veiligheid van de trage wegen neemt onze Technische Dienst voor haar rekening, maar omdat het voor de gemeente niet altijd duidelijk is waar er zich problemen op de trage wegen voordoen, hebben we beslist om deel te nemen aan het project Wegspotters. Een wegspotter is een vrijwilliger die via een app of een website makkelijk problemen aan het gemeentebestuur kan doorgeven. Dat doen ze minstens één keer per jaar", geeft Van Damme nog mee.

Herzele wil binnenkort starten met het project Wegspotters en gaat daarom op zoek naar inwoners die hieraan willen meewerken. Voor de start van dit project wordt in De Wattenfabriek een infoavond georganiseerd op dinsdag 24 september om 20 uur. Na de toelichting kunnen geïnteresseerden aangeven welke wegjes zij willen opvolgen.