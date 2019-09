Wegenwerken in Arestraat en Terbiest Frank Eeckhout

03 september 2019

18u13 6 Herzele In de Arestraat en in Terbiest in Sint-Lievens-Esse worden vanaf maandag 16 september wegenwerken uitgevoerd.

Op vijf plaatsen wordt het asfalt afgefreesd en vervangen door een nieuwe slijtlaag. De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, één week duren. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk. Ook de woningen binnen de werfzones zijn niet bereikbaar. Aan de bewoners wordt gevraagd om hun wagen buiten de werfzones te plaatsen. ILvA voert in de Arestraat en Terbiest geen afvalophaling uit. Alle bewoners van de getroffen starten kregen een persoonlijke brief in de brievenbus. Er wordt een omleiding voorzien. Lijn 49 van vervoersmaatschappij De Lijn volgt tijdens de duur van de werken een omleiding. Meer info op www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/herzele.