Weekend van de Klant: Herzele zet lokale ondernemers in de spotlights Frank Eeckhout

27 augustus 2020

15u32 2 Herzele Tijdens het Weekend van de Klant legt Herzele de nadruk op lokaal shoppen. “Nationaal wordt door Unizo, Comeos en UCM meer dan ooit de nadruk gelegd op shoppen bij je favoriete, lokale winkels. We plannen een grote actie, die aansluit bij deze nationale actie", kondigt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld) aan.

Op 3 en 4 oktober is het Weekend van de Klant. Het gemeentebestuur geeft daarvoor een promotie- en bonnenbrochure uit, die in de week van 21 september in de brievenbus van elke Herzelenaar valt. “In deze brochure staan alle deelnemende Herzeelse ondernemers met hun foto, contactgegevens en een toepasselijke quote. Aan elke deelnemer hangt een fysieke bon vast, die mensen kunnen uitscheuren om te gebruiken tijdens het Weekend van de Klant en – bij sommige ondernemers - ook tot eind oktober", zegt schepen Heidi Knop.

Voor de klanten is er ook een fotowedstrijd met als inzet een gemeentelijke geschenkbon van 25 euro. “Met dit initiatief voeren we opnieuw een actie uit ons relanceplan uit. We beseffen immers dat onze lokale ondernemers het niet gemakkelijk hebben tijdens deze coronacrisis. In het relanceplan werden dan ook een heleboel steunmaatregelen opgenomen. Zo kozen we er ook voor om al onze inwoners een gemeentelijke geschenkbon van 10 euro te geven. Dat geld – zo’n 182.000 euro - gaat dus rechtstreeks naar onze lokale ondernemers. Op dit moment wordt dit project intern voorbereid. We communiceren daar zeer binnenkort over, want we maken van de gelegenheid gebruik om onze gemeentelijke geschenkbon te digitaliseren. Dat heeft zowel voor de klanten als voor de ondernemers heel wat voordelen”, meent schepen Knop.

Het gemeentebestuur besliste ook om medewerkers van gemeente en OCMW een coronabon toe te kennen, om hen te bedanken voor de extra inzet in (de cohorte-afdeling van) het woonzorgcentrum en het onderhouden van de dienstverlening voor de burgers. Ook deze bonnen werden allemaal uitbetaald in gemeentelijke geschenkbonnen”, geeft schepen Knop nog mee.