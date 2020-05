Wapenstilstand WO II in beperkte kring herdacht Frank Eeckhout

09 mei 2020

13u56 1 Herzele 75 jaar geleden, op 8 mei 1945 om 15 uur, werd de wapenstilstand na WOII getekend. Elk jaar wordt deze V-Dag herdacht met een plechtigheid, ingericht door het oud-strijderscomité Herzele in samenwerking met Gemeente Herzele en de oud-strijdersbonden uit de deelgemeenten.

Door de coronacrisis was de gemeente dit jaar genoodzaakt de plechtigheid af te gelasten. “Toch legden we daarnet bloemen neer, samen met enkele afgevaardigden van het oud-strijderscomité, zodat de opofferingen en het leed van velen niet vergeten zouden worden. Maar vandaag misschien ook als bewijs dat wij mensen, na tegenslag en noodzakelijke opofferingen, in oorlog en zelfs coronatijden, de nodige veerkracht bezitten om terug recht te staan", zegt schepen Benjamin Rogiers (Open Vld).