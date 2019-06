Wandelen en fietsen op het schoolfeest VBS Sint-Katrien Frank Eeckhout

17 juni 2019

09u49 3 Herzele Geen traditionele dansjes van de leerlingen op het schoolfeest van VBS Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize maar wel een wandel- en, fietszoektocht. “De ouders werden ondergedompeld in ons jaarthema ‘Stap je mee?’”, zegt directeur Maarten De Boe.

Meer dan 200 leerlingen, ouders en grootouders schreven zich in. Elke deelnemer maakte kans op één van de drie bongobonnen en een waardebon van 300 euro in vakantiecentra Vayamundo. “Het nieuwe concept viel in de smaak want de reacties van ouders en grootouders waren lovend. Na de wandel -en fietstochten was er een interactieve show van Splash. Het werd een wervelende kinderdisco vol spektakel, dans en top entertainment. Om de dag af te sluiten schoven een 350-tal eters aan voor een onze barbecue", aldus de directeur.