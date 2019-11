Wagen volledig uitgebrand op oprit, woning licht beschadigd Koen Moreau

11 november 2019

09u45 0 Herzele In de nacht van zondag op maandag beleefde een familie uit Neerkouter in Hillegem niet meteen de beste Sint-Maartennacht.

De acht jaar oude occasie Volkswagen Polo van de zoon brandde helemaal uit op de oprit van de woning. “We werden rond 2.30 uur wakker van knallen en dachten eerst aan vuurwerk”, vertelt de bewoonster. Buiten zagen ze meteen wat er aan de hand was. “De vlammen sloegen achteraan uit de wagen.” Een buurman probeerde nog met een poederblusser het vuur te doven, maar dat was onbegonnen werk.”

Gewijzigde straatnaam

Intussen was de brandweer gealarmeerd, maar wachten op de brandweer in dergelijke omstandigheden duurt lang. “We zagen dat de vlammen de afvoerpijp van de dakgoot bereikten en vreesden voor ons huis dat opgetrokken is in houtskeletbouw.” De Neerkouter, een klein smal straatje tussen de momenteel onderbroken Diepestraat en Ledebergstraat, werd twee jaar geleden hernoemd tot Neerkouter. “Maar die straatnaamwijziging speelt ons nog steeds parten en wellicht beïnvloedde dat ook de interventietijd van de brandweer”, meent de vrouw.

Verder onderzoek

De wagen was in elk geval reddeloos verloren en de brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg op de woning. “Met een warmtebeeldcamera werd grondig gecontroleerd of er tocht geen oververhitting achter de stenen was, maar dat was gelukkig niet het geval.” Wat precies fout liep is niet duidelijk. “De wagen was in goede staat, acht jaar oud en reed op Diesel. Mijn zoon was er vrijdag mee thuisgekomen en sindsdien stond hij onaangeroerd op onze oprit.” Gelukkig raakte niemand gewond. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe of waarom de wagen vuur vatte.