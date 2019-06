Wagen knalt elektriciteitspaal middendoor en belandt op zijkant in weide: brandweer bevrijdt koppel zestigers uit wrak Frank Eeckhout

24 juni 2019

07u03 10 Herzele Een koppel zestigers raakte zondagavond betrokken bij een zwaar verkeersongeval in de Schipstraat in Sint-Lievens-Esse. De twee inzittenden raakten zwaargewond maar verkeren niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.30 uur. Het koppel was op weg naar huis na een schoolfeest in Voorde. In een flauwe bocht naar links, net voor de brug in de Schipstraat, verloor de man de controle over zijn Toyota. De wagen raakte naast rijbaan, knalde een betonnen elektriciteitspaal middendoor en belandde op de zijkant in een lager gelegen weide. Een man, die het ongeval zag gebeuren, snelde ter hulp maar belde meteen de hulpdiensten nadat hij zag dat het koppel gekneld zat in hun wagen. Brandweerpost Zottegem had 45 minuten nodig om beide inzittenden uit hun hachelijke positie te halen. “Omdat er geen levensgevaar was, gingen we geduldig te werk. We slaagden erin zowel de vrouw als de man via de koffer uit hun wagen te halen", vertelt Kapitein Glenn Gosseye van brandweerpost Zottegem. De slachtoffers kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend waarna ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval bleef de Schipstraat meer dan een uur afgesloten voor het verkeer.