Waanzinnig: fietser slalomt argeloos over gesloten spooroverweg Frank Eeckhout

27 juni 2019

13u47 6 Herzele In Herzele is een fietser gefilmd die argeloos door de gesloten slagbomen aan een spooroverweg slalomt.

De fietsers werd donderdagmorgen om 7 uur gefilmd door de dashcam van een wagen, die aan de andere kant stond te wachten. Op het filmpje is te zien hoe een jonge man de Molendijk in de Herzeelse deelgemeente Borsbeke naar boven fietst. Ter hoogte van der spooroverweg steekt hij een wachtende wagen voorbij, kijkt hij snel eens naar links en rechts waarna hij de rode knipperlichten én de gesloten slagbomen negeert om doodleuk zijn weg verder te zetten. Alle campagnes van Infrabel over spoorlopen ten spijt, zijn er nog steeds personen die hun leven nodeloos op het spel zetten, om enkele minuten tijd te winnen.