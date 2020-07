Waakzaamheid geboden: Nieuwe besmettingen met COVID-19 vastgesteld Frank Eeckhout

23 juli 2020

08u27 0 Herzele In de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem duikt het coronaspook terug op. In Herzele werden woensdag twee inwoners met COVID-19 geregistreerd, in Houtem is er één besmetting bijgekomen.

Afstand houden en regelmatig de handen wassen en ontsmetten: het blijven afdoende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Toch duikt COVID-19 ook in Herzele en Sint-Lievens-Houtem opnieuw op. In Herzele werden woensdag twee nieuwe gevallen vastgesteld. Dat brengt het aantal van de voorbije week op drie. In de afgelopen maand testten zes inwoners positief op COVID-19. In Sint-Lievens-Houtem kwam er woensdag één besmetting bij wat het weektotaal op twee en maandtotaal op drie brengt. Waakzaamheid blijft dus geboden.