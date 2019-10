Vzw Molen Ter Rijst vrienden draagt windmolen over aan gemeente Frank Eeckhout

09u28 2 Herzele De gemeenteraad in Herzele heeft ingestemd met de overdracht van Molen Ter Rijst in de Hoogstraat. Voortaan is het beheer van de windmolen in handen van de gemeente.

De overdracht is gratis en omvat de windmolen en het weiland van iets meer dan 5 are, waarop de molen staat. De Molen Ter Rijst is een korenmolen die op vier jaar tijd gebouwd werd. De molen is 14 meter hoog en de roeden hebben een totale lengte van 24 meter. De molen heeft ook een merkwaardige windwijzer op de molenkap: een muildier. Dat is een symbool van onvruchtbaarheid en geeft aan dat het molenaarschap nooit is overgegaan van vader op zoon. De vzw Vrienden Molen ter Rijst Herzele kreeg de molen in 1975 als geschenk van de weduwe van de laatste eigenaar en zorgde voor dat de molen maalvaardig bleef.