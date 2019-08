Vuilnisbak in brand: vermoedelijk aangestoken KOEN MOREAU

03 augustus 2019

23u32 0 Herzele De vrijwilligers van brandweerpost Herzele haastten zich zaterdagnamiddag rond 14 uur naar het station van Herzele.

Voorbijgangers merkten aan het gebouw rook op en die bleek afkomstig van een brandende vuilnisbak. Het vuur was snel gedoofd, maar de oorzaak is niet duidelijk. Mogelijk betrof het brandstichting door spelende jongeren. De politie is een onderzoek gestart.